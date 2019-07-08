Синоптик: В середине недели повеет почти осенью

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Понедельник, 8 июля 2019, 13:21

Во вторник, 9 июля, в отдельных районах Киева пройдут дожди, станет умеренно тепло днем ​​и прохладно ночью в середине недели.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве во вторник в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10 +13 градусов, днем ​​около +20 градусов", - отметила синоптик.

"На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную погоду ночью, умеренно теплую днем. В середине недели подует почти осенью, +8 +13 градусов", - написала Диденко.

В то же время, во вторник в остальных областях Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +19 +24 градусов, на Западе ожидается местами +18 +20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее, +25 +28 градусов", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: погода


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