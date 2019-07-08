Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС

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Понедельник, 8 июля 2019, 15:07

Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

Об этом стало известно "Европейской правде".

По информации "ЕвроПравды", Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.

По данным источников, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вице-премьер  пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе.

Межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Порошенко "Европейская солидарность". Она часто публично критикует шаги команды президента.

Об ожиданиях от саммита читайте в статье: "Последний саммит команды Порошенко: чего ждать от переговоров Зеленского с лидерами ЕС".

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Темы: Европа Кабинет министров


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