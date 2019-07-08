"Мир любой ценой" не устраивает избирателей одной партии – социология

Сторонники ни одной из политических партий за несколько недель до парламентских выборов не поддерживают риторику "мира любой ценой".

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с социологической службой центра Разумкова.

"Мир любой ценой" не поддерживается избирателями ни одной из партий. Меньше всего "мир любой ценой" поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская солидарность" (7%)", - говорится в результатах исследования.

Больше стремятся к "миру любой ценой" избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 36,5%, при этом 45% избирателей этой партии считают, что "ради мира следует идти на компромиссы, но не на все".

Кроме того, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения. Большинство населения - 49% - считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

Общенациональный опрос проводился с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах страны за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Для исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним: