"Мир любой ценой" не устраивает избирателей одной партии – социология

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Понедельник, 8 июля 2019, 16:51

Сторонники ни одной из политических партий за несколько недель до парламентских выборов не поддерживают риторику "мира любой ценой".

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с социологической службой центра Разумкова.

"Мир любой ценой" не поддерживается избирателями ни одной из партий. Меньше всего "мир любой ценой" поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская солидарность" (7%)", - говорится в результатах исследования. 

 

Больше стремятся  к "миру любой ценой" избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 36,5%, при этом 45% избирателей этой партии считают, что "ради мира следует идти на компромиссы, но не на все".

Кроме того, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения. Большинство населения - 49% - считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

Общенациональный опрос проводился с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах страны за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Для исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним: 

  • По данным опроса центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года избиратели партий "Европейская солидарность" (58%) и "Голос" (48,5%) считают неприемлемыми проведения прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
  • При этом 44% избирателей партии "Слуга народа" считают такие переговоры приемлемыми, а 39% - нет, среди избирателей "Батькивщины" "за" такие переговоры - 46%, против - 38%. Однозначно поддерживают предложение таких прямых переговоров избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 75%.

Украинская правда

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Темы: опрос социология Донбасс


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