Зеленский дал боевикам неделю, чтобы начать строить мост в Станице Луганской

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Понедельник, 8 июля 2019, 17:33

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на 21 саммите Украина-ЕС.

По его словам, восстановление моста - один из пунктов Минских договоренностей.

Он отметил, что для этого надо было развести силы, что и было сделано, и теперь следует начать строительство перехода.

"Нам ничего не надо с той стороны. Мы готовы, у нас есть деньги - есть деньги и в бюджете, есть предложения наших западных партнеров. Но для того, чтобы построить мост, надо чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что могут это сделать технически за 8-10 дней", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона готова к демонтажу очень быстро, за два-три дня, но это должен быть параллельный процесс.

"Поэтому я вам честно скажу, мы будем ждать неделю, максимум 8 дней, и если мы не увидим демонтажа с той стороны, мы начнем строить мост. Я думаю, что мы к этому готовы. Я знаю, как это очень быстро сделать. Мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим", - заявил президент.

Он отметил, что также было решено, что людей, пересекающих линию разграничения, будут подвозить к мосту на электрокарах или автобусах.

Зеленский добавил, что хочет "двигаться быстрее, чем дипломатия".

Напомним:

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район разведения сил и средств в н.п.Станица Луганская.
  • Ранее украинские власти неоднократно призывали боевиков к разведению сил и начала строительства моста в Станице Луганской.
  • Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской был разрушен в марте в 2015 года в результате взрыва во время боев. По мосту невозможно ни проехать, ни пройти.

Яна Миланова, УП

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Темы: Зеленский Луганская область Минские соглашения


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