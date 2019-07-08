ЦИК снял с регистрации 17 кандидатов
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты 17 человек по их заявлениям.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 18 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.
В частности, из избирательного процесса исключили таких самовыдвиженцев:
- Майданевича в одномандатном избирательном округе 17;
- Демчака в округе 18;
- Бекерову в ОИО №26;
- Кравченко в ОИО №27;
- Хабибулина и Черняка в ОИО №36;
- Луцив в ОИО №70;
- Полюсова в ОВО №76;
- Ярового в ОИО №101;
- Волканова в ОИО №102;
- Столяренко в ОИО №180;
- Рыбакова в ОИО №182;
- Гешка в ОИО №202;
- Супруненко в ОИО №216;
- Соломаху в ОИО №221.
Также с выборов сняли выдвинутых партией "Европейская солидарность" Евстафьеву (в ОИО №78) и партией "Оппозиционный блок" Среду (в ОИО №183).
Кроме того, Центризбирком объявил предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 38 кандидатам в народные депутаты, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах. Их фамилии комиссия не называет.
Новость исправлена из-за ошибки ЦИК, которая сначала указала 18 исключенных кандидатов.