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Зеленский выразил надежду, что уже через год войны на Донбассе не будет

Понедельник, 8 июля 2019, 19:36

Президент Владимир Зеленский надеется, что за год война в Донбассе закончится.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник в Киеве после завершения саммита Украина-ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, отвечая на вопрос о шагах Украины по урегулированию конфликта на Донбассе, одним из моментов Зеленский обозначил вопросы пенсий и соцвыплат.

Президент напомнил, что для получения пенсий в Украине переселенцы из оккупированных территорий не могут находиться там более 60 дней.

"Мы предложили следующий шаг: давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в год, хотя я очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что нужен четкий перечень продуктов и товаров, которые нельзя провозить между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями Донбасса, чтобы облегчить жизнь гражданам, которые "не играют в политические игры" и оказались в затруднительном положении.

Темы: ЗеленскийДонбассвойна
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