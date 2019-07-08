Зеленский выразил надежду, что уже через год войны на Донбассе не будет

1165 просмотров
Понедельник, 8 июля 2019, 19:36

Президент Владимир Зеленский надеется, что за год война в Донбассе закончится.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник в Киеве после завершения саммита Украина-ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, отвечая на вопрос о шагах Украины по урегулированию конфликта на Донбассе, одним из моментов Зеленский обозначил вопросы пенсий и соцвыплат.

Президент напомнил, что для получения пенсий в Украине переселенцы из оккупированных территорий не могут находиться там более 60 дней.

"Мы предложили следующий шаг: давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в год, хотя я очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что нужен четкий перечень продуктов и товаров, которые нельзя провозить между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями Донбасса, чтобы облегчить жизнь гражданам, которые "не играют в политические игры" и оказались в затруднительном положении.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Донбасс война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лукашенко ответил Зеленскому по поводу встречи с Путиным в Минске 8 июля 2019, 18:35
Зеленский дал боевикам неделю, чтобы начать строить мост в Станице Луганской 8 июля 2019, 17:33
Зеленский уволил первого замглавы АМКУ 8 июля 2019, 15:31
Все новости
Главные новости
Суд над Трухановым отклонил одно из главных доказательств следствия
Кандидат заявляет, что ее незаконно исключили из "Слуги народа"
У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе относительно ее участия в саммите Украина-ЕС
На NewsOne рассказали, каким должен был быть телемост с каналом Кремля
Все новости
Кино

Что посмотреть в июле

Видео

Неприятный запах изо рта. Как возникает и что с ним делать

здоровье

Голодание: как правильно и когда оно может быть полезным

Поиск по сайту
Архив
Весь архів