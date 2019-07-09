Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах

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Вторник, 9 июля 2019, 01:26

С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована.

Об этом в эфире "Громадського" заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - подчеркнул он.

По его словам, к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций по ним.

"Именно с приходом на должность начальника департамента того же Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована.

То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях, не было отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - отметил Горбатюк.

Напомним:

  • Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование убийств на Майдане зимой и 2 мая в Одессе в 2014 году затяжные и неэффективные.
  • В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Киев ускорить расследование массового убийства активистов Евромайдана в 2014 году.

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Темы: Майдан Генпрокуратура


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