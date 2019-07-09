Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах
С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована.
Об этом в эфире "Громадського" заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - подчеркнул он.
По его словам, к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций по ним.
"Именно с приходом на должность начальника департамента того же Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована.
То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях, не было отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - отметил Горбатюк.
Напомним:
- Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование убийств на Майдане зимой и 2 мая в Одессе в 2014 году затяжные и неэффективные.
- В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Киев ускорить расследование массового убийства активистов Евромайдана в 2014 году.