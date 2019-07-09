Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновники "Укрзализныци" загребли 7 миллионов, дело отдали ГБР

Вторник, 9 июля 2019, 11:44

После проверки филиала "Укрзализныци" - "Центр управления промышленностью", бывших руководителей филиала заподозрили в присвоении 7 млн ​​гривен.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что правоохранители расследуют закупку по завышенным ценам оборудования филиалом "Центр управления промышленностью" у предприятия, аффилированного с ее экс-руководителем.

Факты правонарушения обнаружили во время проверки филиала департаментом экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

"При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса было безосновательно завышено его стоимость более чем на 7 млн ​​грн", - говорится в сообщении.

На предприятие поставили оборудование не соответствующего качества по почти 16 млн грн. В частности, оборудование китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении.

Материалы проверки передали в Государственное бюро расследований. В ведомстве утверждают, что в ГБР открыли уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

"Центр управления промышленностью" должен удовлетворять потребности железных дорог и предприятий железнодорожного транспорта в добыче, изготовлении и поставке щебня, песка, гравия, шпал, брусьев стрелочных переводов, опор контактной сети, других железобетонных изделий и материально-технических ресурсов.

Сейчас, согласно сайту УЗ, возглавляет филиал Владимир Кудрявцев.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрзализныцякоррупцияГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Укрзализныця
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: