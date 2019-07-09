Более 130 тысяч взносов в фонд Наливайченко конфискуют в бюджет

Источник: сайт НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что более 130 тысяч гривен незаконного взноса в поддержку кандидата в президенты Валентина Наливайченко конфискуют в госбюджет.

Прямая речь: "Винницкий городской суд ... признал виновным в совершении административного правонарушения физическое лицо, которое предоставило добровольный взнос в избирательный фонд кандидата на пост президента [Валентина Наливайченко] с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса".

Детали: Факт правонарушения выявило НАПК во время анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда Наливайченко.

Взнос сделало лицо, имеющее непогашенный налоговый долг, что является нарушением закона о выборах президента.

"Суд постановил применить к человеку, сделавшему взнос, взыскание в виде штрафа в размере 1190 гривен в пользу государства с конфискацией суммы вклада в размере 137 тысяч 500 гривен".