Более 130 тысяч взносов в фонд Наливайченко конфискуют в бюджет

1656 просмотров
Вторник, 9 июля 2019, 13:02

Источник: сайт НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что более 130 тысяч гривен незаконного взноса в поддержку кандидата в президенты Валентина Наливайченко конфискуют в госбюджет.

Прямая речь: "Винницкий городской суд ... признал виновным в совершении административного правонарушения физическое лицо, которое предоставило добровольный взнос в избирательный фонд кандидата на пост президента [Валентина Наливайченко] с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса".

Детали: Факт правонарушения выявило НАПК во время анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда Наливайченко.

Взнос сделало лицо, имеющее непогашенный налоговый долг, что является нарушением закона о выборах президента.

"Суд постановил применить к человеку, сделавшему взнос, взыскание в виде штрафа в размере 1190 гривен в пользу государства с конфискацией суммы вклада в размере 137 тысяч 500 гривен".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАПК Наливайченко суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Шуфрича нашли скрытые миллионы. За него возьмется НАБУ 4 июля 2019, 11:40
Шуфрич жалуется, что не может получить акты проверок НАПК 22 июня 2019, 16:47
Шуфрич скрыл миллионы: за него возьмется НАБУ 21 июня 2019, 11:04
Все новости
Главные новости
"Мотор Сич" Богуслаева поставляет детали военным РФ и работает в ОРДО – СМИ
Суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году
САП согласовала подозрения министру и нескольким главам ОГА
Разумков заявил, что будет говорить по-русски на эфирах, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма
Все новости
здоровье

Спасают ли пищевые добавки и от каких болезней?

исследование

Как лепка из глины может помочь стресса у ребенка

здоровье

Голодание: как правильно и когда оно может быть полезным

Поиск по сайту
Архив
Весь архів