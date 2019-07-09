Более 130 тысяч взносов в фонд Наливайченко конфискуют в бюджет
Источник: сайт НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что более 130 тысяч гривен незаконного взноса в поддержку кандидата в президенты Валентина Наливайченко конфискуют в госбюджет.
Прямая речь: "Винницкий городской суд ... признал виновным в совершении административного правонарушения физическое лицо, которое предоставило добровольный взнос в избирательный фонд кандидата на пост президента [Валентина Наливайченко] с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса".
Детали: Факт правонарушения выявило НАПК во время анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда Наливайченко.
Взнос сделало лицо, имеющее непогашенный налоговый долг, что является нарушением закона о выборах президента.
"Суд постановил применить к человеку, сделавшему взнос, взыскание в виде штрафа в размере 1190 гривен в пользу государства с конфискацией суммы вклада в размере 137 тысяч 500 гривен".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua