Зеленский утвердил план улучшения интернета в селах

Заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук заявил, что Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету.

Об этом он рассказал во время брифинга во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", - сказал Гончарук.

Он отметил, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.



"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", - рассказал замглавы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Напомним: