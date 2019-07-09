Президент обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

3476 просмотров
Вторник, 9 июля 2019, 16:06

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Документ №499/2019 опубликован на сайте главы государства.

Таким образом Зеленский уволил Михаила Згуровского, который возглавил совет в января 2018 года и назначил новых членов Наблюдательного совета концерна - Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 9 июля.

Напомним:

  • Давид Арахамия - №4 в списке партии "Слуги народа", ранее был назначенным секретарем Национального инвестиционного совета.
  • Андрей Загороднюк был председателем проектного офиса реформ при Министерстве обороны, 5 июля назначен также внештатным советником президента.
  • Ранее сообщалось, что в двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 года закончились полномочия.
  • По квоте президента в 2014 году членами наблюдательного совета были назначены генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский. 
  • Полномочия обоих истекли в марте этого года. В января 2018 года членом наблюдательного совета также был назначен ректор КПИ Михаил Згуровский, который и возглавил совет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Укроборонпром


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский внес изменения в Минский процесс 9 июля 2019, 16:05
Зеленский поедет в Чернобыль: ни один турист не пострадает 9 июля 2019, 15:50
Зеленский дал заместителя главному внешнему разведчику 9 июля 2019, 15:49
Все новости
Главные новости
Зеленский поедет в Чернобыль: ни один турист не пострадает
Глава Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ
ГБР обнародовало переговоры Минобороны о бракованных бронежилетах
НАБУ подготовило подозрение министру Насалику – источник
Все новости
здоровье

Спасают ли пищевые добавки и от каких болезней?

Фото

Чрезвычайные виды из кабины самолета

Фото

"Люди – свиньи": 20 фотографий, которые вас гарантированно возмутят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів