Президент обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Документ №499/2019 опубликован на сайте главы государства.

Таким образом Зеленский уволил Михаила Згуровского, который возглавил совет в января 2018 года и назначил новых членов Наблюдательного совета концерна - Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 9 июля.

Напомним: