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Президент обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Вторник, 9 июля 2019, 16:06

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Документ №499/2019 опубликован на сайте главы государства.

Таким образом Зеленский уволил Михаила Згуровского, который возглавил совет в января 2018 года и назначил новых членов Наблюдательного совета концерна - Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 9 июля.

Напомним:

  • Давид Арахамия - №4 в списке партии "Слуги народа", ранее был назначенным секретарем Национального инвестиционного совета.
  • Андрей Загороднюк был председателем проектного офиса реформ при Министерстве обороны, 5 июля назначен также внештатным советником президента.
  • Ранее сообщалось, что в двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 года закончились полномочия.
  • По квоте президента в 2014 году членами наблюдательного совета были назначены генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский. 
  • Полномочия обоих истекли в марте этого года. В января 2018 года членом наблюдательного совета также был назначен ректор КПИ Михаил Згуровский, который и возглавил совет.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийУкроборонпром
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