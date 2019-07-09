Президент обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Вторник, 9 июля 2019, 16:06
Президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
Документ №499/2019 опубликован на сайте главы государства.
Таким образом Зеленский уволил Михаила Згуровского, который возглавил совет в января 2018 года и назначил новых членов Наблюдательного совета концерна - Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, 9 июля.
Напомним:
- Давид Арахамия - №4 в списке партии "Слуги народа", ранее был назначенным секретарем Национального инвестиционного совета.
- Андрей Загороднюк был председателем проектного офиса реформ при Министерстве обороны, 5 июля назначен также внештатным советником президента.
- Ранее сообщалось, что в двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 года закончились полномочия.
- По квоте президента в 2014 году членами наблюдательного совета были назначены генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.
- Полномочия обоих истекли в марте этого года. В января 2018 года членом наблюдательного совета также был назначен ректор КПИ Михаил Згуровский, который и возглавил совет.
Украинская правда