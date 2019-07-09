Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства вручить военным в виде премий.

Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - сказал Зеленский.

"Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил", - пояснил президент.

В то же время Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут, однако в "новом формате".