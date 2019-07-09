Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости
Президент Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства вручить военным в виде премий.
Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.
"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - сказал Зеленский.
"Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил", - пояснил президент.
В то же время Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут, однако в "новом формате".
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