Путин обвинил альтернативные источники энергии в бедах птиц и червей

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Вторник, 9 июля 2019, 19:46

Президент России Владимир Путин раскритиковал ветровые электростанции, поскольку, по его мнению, они наносят вред окружающей природе.

Об этом он заявил во вторник на "Глобальном саммите по производству и индустриализации", который проходил в российском Екатеринбурге.

"Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?" - задается Путин риторическим вопросом.

Подобные источники энергии он сравнивает с "заметанием мусора под ковер".

"Вот все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет", - сокрушается российский лидер.

Вспомнил он и о последствиях энергии ветра для червей.

"Они (ветрогенераторы) так трясутся, что червяки вылезают из земли", - отметил Путин.

"Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения вот этих современных способов получения энергии", - сказал он.

Евгений Кизилов, УП

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