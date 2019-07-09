Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций

Президент Владимир Зеленский издал во вторник распоряжения об увольнении с должностей 70 глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 9 июля №76-№146 включительно.

Причиной увольнений указывается окончание срока полномочий президента Украины.

В частности, президент уволил: