Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций
Вторник, 9 июля 2019, 21:22
Президент Владимир Зеленский издал во вторник распоряжения об увольнении с должностей 70 глав районных государственных администраций.
Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 9 июля №76-№146 включительно.
Причиной увольнений указывается окончание срока полномочий президента Украины.
В частности, президент уволил:
- Александра Настасенко с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации.
- Владимира Каретка - с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации.
- Игоря Довбаня - с должности председателя Соломенской районной в городе Киеве госадминистрации.
- Владислава Уткина - с должности председателя Гайсинской РГА Винницкой области.
- Олега Легезу - с должности председателя Жмеринской РГА Винницкой области.
- Ярослава Чернегу - с должности председателя Литинской РГА Винницкой области.
- Олега Китасюка - с должности председателя Могилев-Подольской РГА Винницкой области.
- Сергея Ладана - с должности председателя Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области.
- Людмилу Марцин - с должности председателя Теплицкой РГА Винницкой области.
- Леонида Лобан - с должности председателя Тростянецкой РГА Винницкой области.
- Екатерину Кедик - с должности председателя Шаргородской РГА Винницкой области.
- Михаила Вдовцова - с должности председателя Ямпольского РГА Винницкой области.
- Наталья Василец - с должности председателя Владимир-Волынской РГА Волынской области.
- Юлию Гринчук - с должности председателя Гороховского РГА Волынской области.
- Валерия Ткачука - с должности председателя Киверцовской РГА Волынской области.
- Виктора Козака - с должности главы Ковельской РГА Волынской области.
- Андрея Харламповича - с должности председателя Ратнивской РГА Волынской области.
- Анатолия Бринчук - с должности председателя Старовиживской РГА Волынской области.
- Ореста Василишина - с должности председателя Турийской РГА Волынской области.
- Василия Голядинця - с должности председателя Шацкого РГА Волынской области.
- Дмитрия Дресвянников - с должности председателя Бахмутской РГА Донецкой области.
- Дмитрия Такаджы - с должности председателя Волновахского РГА Донецкой области.
- Дмитрия Монахиню - с должности председателя Мангушский РГА Донецкой области.
- Владимира Сагайдака - с должности главы Новомосковской РГА Днепропетровской области.
- Петра Яригна - с должности председателя Бердичевской РГА Житомирской области.
- Николая Жилинского - с должности председателя Черняховской РГА Житомирской области.
- Михаила Русанюк - с должности председателя Виноградовского РГА Закарпатской области.
- Василия Демьянчука - с должности председателя Тячевской РГА Закарпатской области.
- Назария Павлия - с должности председателя Хустской РГА Закарпатской области.
- Юрия Клименко - с должности председателя Гайворонской РГА Кировоградской области.
- Александра Лукашова - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области.
- Павла Сороку - с должности председателя Маловисковской РГА Кировоградской области.
- Андрея Кочергу - с должности председателя Новгородковской РГА Кировоградской области.
- Александра Сенченко - с должности председателя Новомиргородской РГА Кировоградской области.
- Ольгу бороться - с должности председателя Александровской РГА Кировоградской области.
- Сергея Самородченко - с должности председателя Онуфриевской РГА Кировоградской области.
- Сергея Завалия - с должности председателя Петровской РГА Кировоградской области.
- Сергея Твердовского - с должности председателя Светловодской РГА Кировоградской области.
- Ольгу Анисимову-Шило - с должности председателя Устиновской РГА Кировоградской области.
- Андрея Шевкенича - с должности председателя Дрогобычской РГА Львовской области.
- Надежда Крыса - с должности председателя Жовкивской РГА Львовской области.
- Владимира Кирилича - с должности председателя Каменка-Бугской РГА Львовской области.
- Игоря Хруня - с должности председателя Пустомытовского РГА Львовской области.
- Александра Лабецкий - с должности председателя Туркивской РГА Львовской области.
- Андрея Грачева - с должности председателя Беловодской РГА Луганской области.
- Людмила Латышева - с должности председателя Новопсковской РГА Луганской области.
- Сергея Шакуна - с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области.
- Дмитрия Мухтарова - с должности председателя Сватовского РГА Луганской области.
- Анатолия Картавого - с должности председателя Старобельского РГА Луганской области.
- Дениса Мусиенко - с должности главы Болградской РГА Одесской области.
- Камандара Байрамова - с должности председателя Великобагачанской РГА Полтавской области.
- Тамилу Шевченко - с должности председателя Кобеляцкого РГА Полтавской области.
- Ярослава Березюк - с должности председателя Владимирецкого РГА Ровенской области.
- Николая Петрушка - от должности председателя Дубровицкой РГА Ровенской области.
- Анатолия Смаглюка - с должности председателя Заречненской РГА Ровенской области.
- Григория Сиденко - с должности председателя Великописаревской РГА Сумской области.
- Виктория Сокол - с должности председателя Глуховского РГА Сумской области.
- Сергея хруп - с должности председателя Краснопольской РГА Сумской области.
- Виталия Супруна - с должности председателя Ахтырской РГА Сумской области.
- Геннадия Дорошенко - с должности председателя Сумской РГА Сумской области.
- Людмилу Юзькив - с должности председателя Борщевского РГА Тернопольской области.
- Игоря Яворского - с должности председателя Зборовской РГА Тернопольской области.
- Юрия Ништу - с должности председателя Теребовлянской РГА Тернопольской области.
- Александра Пожилого - с должности председателя Тернопольской РГА Тернопольской области.
- Владимир Сергийчука - с должности председателя Волочиской РГА Хмельницкой области.
- Богдана Солошенко - с должности председателя Каменской РГА Черкасской области.
- Олега Недогоду - с должности председателя Монастырищенской РГА Черкасской области.
- Владимира Клименко - с должности председателя Чигирина РГА Черкасской области.
- Сергея Джоболду - с должности председателя Чернобаевской РГА Черкасской области.
- Владимира Потапенко - с должности главы Шполянской РГА Черкасской области.
Украинская правда