Суд отпустил домой обвиняемого в госизмене экс-министра Крыма

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Вторник, 9 июля 2019, 23:27

Днепровский районный суд Киева изменил на домашний арест меру пресечения для бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Только что Днепровский районный суд г. Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", - пишет она.

 

За это Сарган "поблагодарила" Конституционный суд, который признал подобные обвинения такими, что не требуют обязательного содержания под стражей в СИЗО.

"Ждем заседание по Вышинскому и Ефремову...", - добавила пресс-секретарь.

Украинская правда

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Темы: Крым суд арест


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