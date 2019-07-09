Суд отпустил домой обвиняемого в госизмене экс-министра Крыма
Днепровский районный суд Киева изменил на домашний арест меру пресечения для бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене.
Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Только что Днепровский районный суд г. Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", - пишет она.
За это Сарган "поблагодарила" Конституционный суд, который признал подобные обвинения такими, что не требуют обязательного содержания под стражей в СИЗО.
"Ждем заседание по Вышинскому и Ефремову...", - добавила пресс-секретарь.
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