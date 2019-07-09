Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отпустил домой обвиняемого в госизмене экс-министра Крыма

Вторник, 9 июля 2019, 23:27

Днепровский районный суд Киева изменил на домашний арест меру пресечения для бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Только что Днепровский районный суд г. Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", - пишет она.

 

За это Сарган "поблагодарила" Конституционный суд, который признал подобные обвинения такими, что не требуют обязательного содержания под стражей в СИЗО.

"Ждем заседание по Вышинскому и Ефремову...", - добавила пресс-секретарь.

Украинская правда
Темы: Крымсударест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Крым
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
На Крымском мосту очереди из сотен автомобилей – СМИ
Оккупанты говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту для легковых авто
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: