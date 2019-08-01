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Трамп и Путин поговорили по телефону, США предложили помощь в тушении пожара в Сибири

Четверг, 1 августа 2019, 01:24

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил помощь в тушении пожара в Сибири.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечают в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской сторны.

"Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - говорится в сообщении.

Путин, в свою очередь, "высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение" и ответил, "что российская сторона при необходимости им воспользуется".

Как отмечается в сообщении, президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами.

Как пишет "Медуза", общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным на конец июля, превысила три миллиона гектаров. Дым от пожаров распространился на другие части страны — Западную Сибирь, Урал и Поволжье.

Власти долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам, и называли это "бессмысленным и даже где-то вредным" занятием. В конце июля авиация МЧС и Минобороны РФ начала тушить пожары.

Темы: ТрампПутинРосcиячрезвычайное происшествие
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