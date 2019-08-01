С августа кроме полиции улицы будет патрулировать Нацгвардия

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины будут привлечены к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции. В новом формате для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак.

Службу гвардейцы будут нести пять дней в неделю по 6 часов, впрочем при осложнении оперативной обстановки время службы военных может быть изменено.

В полиции объяснили, что самостоятельное несение службы по охране общественного порядка военными правоохранителями является довольно распространенным среди родственных формирований стран Европы.

Во время патрулирования гвардейцы будут экипированы и вооружены спецсредствами и штатным оружием.

Планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут применяться в тех районах города, где обстановка более напряженная.