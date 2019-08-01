США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана

Администрация США внесла министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список.

Об этом пишет DW.

Как сообщается из правительственных кругов, в отношении Зарифа введены санкции из-за того, что министр является "международным олицетворением режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании в поддержку ядерной программы Ирана, баллистических ракет и террористических сетей".

Новые санкции, введенные в отношении Зарифа, считающегося "умеренным" политиком, могут еще больше усилить напряженность между США и Ираном.

При этом Зариф сможет и в дальнейшем посещать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Ранее, в июне, США ввели санкции в отношении главы Ирана, аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напомним: