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США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана

Четверг, 1 августа 2019, 03:01

Администрация США внесла министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список.

Об этом пишет DW.

Как сообщается из правительственных кругов, в отношении Зарифа введены санкции из-за того, что министр является "международным олицетворением режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании в поддержку ядерной программы Ирана, баллистических ракет и террористических сетей".

Новые санкции, введенные в отношении Зарифа, считающегося "умеренным" политиком, могут еще больше усилить напряженность между США и Ираном.

При этом Зариф сможет и в дальнейшем посещать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Ранее, в июне, США ввели санкции в отношении главы Ирана, аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напомним:

  • 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.
  • Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и сделал предупреждение о безопасности и экологических проблемах.
  • Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.
  • Президент Ирана Хасан Рухани после этого угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.
  • После этого Британия выступила с идеей о создании военно-морской миссии под руководством Европы по обеспечению безопасности перевозок через Ормузский пролив. Франция, Италия и Дания поддерживают это предложение.

Темы: ИрансанкцииСША
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