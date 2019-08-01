Порошенко: Я точно буду каяться, но не журналистам

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что за годы его руководства государством, у него были ошибки, за которые он будет просить прощения у Господа, но также есть много чем гордиться.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, что сейчас нужно Украине и кто виноват в случившемся, экс-президент ответил, что в том, кто виноват, а кто не виноват, даст оценку история и народ.

"Я предлагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но не журналистам", - сказал Порошенко.

По его словам, успехов за эти годы было значительно больше, чем неудач.

В частности, он гордится тем, что при его президентстве от коррупции был очищен НАК "Нафтогаз", добавились прозрачности в банковской сфере, были созданы антикоррупционные органы и суд и тому подобное.

При этом Порошенко отметил, что и сам кардинально изменился за эти 5 лет - стал сильнее, опытнее, мудрее, а еще "очень постарел".

"Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я должен был признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа", - добавил бывший глава государства.

На вопрос, чтобы он сделал по другому, пятый президент отметил, что по-другому проводил бы реформы, по-другому организовал бы парламентские выборы в 2014 году, иначе бы строил кадровую политику и коммуникационную стратегию.

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