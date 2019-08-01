Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Я точно буду каяться, но не журналистам

Четверг, 1 августа 2019, 11:18

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что за годы его руководства государством, у него были ошибки, за которые он будет просить прощения у Господа, но также есть много чем гордиться.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, что сейчас нужно Украине и кто виноват в случившемся, экс-президент ответил, что в том, кто виноват, а кто не виноват, даст оценку история и народ.

"Я предлагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но не журналистам", - сказал Порошенко.

По его словам, успехов за эти годы было значительно больше, чем неудач.

В частности, он гордится тем, что при его президентстве от коррупции был очищен НАК "Нафтогаз", добавились прозрачности в банковской сфере, были созданы антикоррупционные органы и суд и тому подобное.

При этом Порошенко отметил, что и сам кардинально изменился за эти 5 лет - стал сильнее, опытнее, мудрее, а еще "очень постарел".

"Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я должен был признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа", - добавил бывший глава государства.

На вопрос, чтобы он сделал по другому, пятый президент отметил, что по-другому проводил бы реформы, по-другому организовал бы парламентские выборы в 2014 году, иначе бы строил кадровую политику и коммуникационную стратегию.

Читайте также первую часть интервью "Петр Порошенко: Зеленский - не Голобородько, это точно".

Украинская правда
Темы: Порошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: