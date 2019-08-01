Порошенко ответил на критику его "жадности"

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Четверг, 1 августа 2019, 12:06

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что обвинения его в жадности - это имидж, который пытаются создать.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Так на вопрос о том, что по мнению отдельных политиков, Порошенко погубила его жадность, бывший глава государства ответил, что точно нет.

"Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?", - сказал он.

"Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный... Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам", - добавил экс-президент.

По его словам, вместе с партнерами по "Рошен" он обустроил Силы противовоздушной обороны, 3-й и 8-й полк спецназа обеспечил антиснайперськими комплексами и тому подобное.

Порошенко добавил, что сейчас меньше дает армии, поскольку она уже обеспечена, но при этом подчеркнул, что благотворительные программы не заканчиваются.

Читайте также первую часть интервью "Петр Порошенко: Зеленский - не Голобородько, это точно".

Украинская правда

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Темы: Порошенко благотворительность армия


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