Укрзализныця покупает рушныки и вышиванки по 4 тысячи за штуку

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушныков на 1,53 миллиона гривен.

Об этом пишет "Залізниця без корупції".

В частности, закупят 100 мужских и 100 женских льняных рубашек с ручной вышивкой в ​​ООО "Скорвеус". Эта фирма основана только 4 месяца назад по улице Магнитского, 1 в Киеве. По этому адресу зарегистрированы еще более 700 фирм.

При этом отмечается, что Укрзализныця отклонила предложение конкурента - ООО "Торговый Дом Эней" (которое было) втрое дешевле, потому что последний не заверил скан-копию устава в составе предложения и не предоставил документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

Производителем предлагаемой продукции ООО "Скорвеус" отметил ООО "ТК-Домашний Текстиль".

Стоимость одной вышиванки составляет 4 тысячи 100 гривен.

Во втором тендере на закупку льняных вышитых рушныков победило ООО "ТК-Домашний Текстиль" с самой низкой ценой 711 тысяч гривен за 200 рушныков (по 3,6 тысячи за штуку).

Согласно договору, поставщик должен предоставить рушнык размером 220х35 см в пластиковом тубусе, украшенный вышивкой в ​​форме малого герба Украины.

Издание отмечает, что на популярном интернет-сайте вышивки самый дорогой рушнык ручной работы стоит 1,2 тысячи гривен.

ООО "ТК-Домашний Текстиль" зарегистрировано в Киеве, по улице Сортировочной №2, где расположена жилая многоэтажка. За последние 3 года фирма получила около 100 миллионов гривен на государственных контрактах.

По данным "Наших грошей", владельцем и директором ООО "Скорвеус" указан Юрий Мачульский, который прописан в Нежине Черниговской области.

Договор с "ЦСО" - это единственная сделка за государственные средства.

В справке о выполнении аналогичных работ фирма предоставила письмо директора ООО "ДП Транс Техно Снаб" Александра Корниенко о заключении между ними на второй день после регистрации "Скорвеус" соглашения о поставках футболок и рубашек.

При этом, Корниенко покинул свой пост в конце апреля – до объявления тендера.

Сейчас эта фирма записана на жителя Конго – Кане Нкука Дан Хамаду.

Также "Скорвеус" предоставила справку о выполненном соглашении на поставку льняных рубашек ООО "Интер трейд компани" Валентина Мельничука. Он прописан в Бердичеве Житомирской области, хотя его фирма зарегистрирована в Обухове Киевской области.

Ранее фирма имела две мелкие сделки с железнодорожниками стоимостью 136 тысяч гривен. Тогда фирму контролировал Александр Швец.