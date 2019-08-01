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Надгробные памятники бойцов АТО разбили на Житомирщине

Четверг, 1 августа 2019, 13:49

Источник: пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

На кладбище в Новоград-Волынском неизвестные повредили 3 надгробия на местах захоронений воинов-АТО.

Детали:

В ночь на 1 августа было повреждено 16 памятников, из них 3 - на местах захоронений воинов-АТОвцев. Полицейские начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.

Событие квалифицировали как по статье 297 УК (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Личности совершивших преступление пока не установили.

Согласно действующему законодательству такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

 
 

Украинская правда
Темы: ЖитомирАТОкриминал
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