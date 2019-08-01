Россияне будут вызывать дожди, чтобы погасить масштабные пожары в Сибири

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Четверг, 1 августа 2019, 14:28

Российские специалисты будут вызывать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.

Об этом в четверг сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу федеральной "авиалесохраны".

"1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах, наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Осадки будут вызваны с помощью запуска в облака специальных пиротехнических патронов с йодистым серебром.

Напомним:

  • По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 пожаров в лесах общей площадью более 2,9 млн гектаров.
  • Режим "Чрезвычайной ситуации" действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
  • Минобороны России уже создало авиационную группировку из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

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Темы: Сибирь пожар


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