Россияне будут вызывать дожди, чтобы погасить масштабные пожары в Сибири
Четверг, 1 августа 2019, 14:28
Российские специалисты будут вызывать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Об этом в четверг сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу федеральной "авиалесохраны".
"1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах, наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами", - говорится в сообщении пресс-службы.
Осадки будут вызваны с помощью запуска в облака специальных пиротехнических патронов с йодистым серебром.
Напомним:
- По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 пожаров в лесах общей площадью более 2,9 млн гектаров.
- Режим "Чрезвычайной ситуации" действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
- Минобороны России уже создало авиационную группировку из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров.