У сторонника экс-кандидата в президенты Кошулинского конфискуют 190 тысяч

У предпринимателя, который внес вклад в избирательный фонд бывшего кандидата в президенты от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, конфискуют 190 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предупреждению коррупции.

Указывается, Шевченковский районный суд Львова своим постановлением признал предпринимателя виновным с применением штрафа 1190 гривен и конфискации в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 грн.

"Факт совершения административного правонарушения... а именно предоставление добровольного взноса дважды 95000 гривен в избирательный фонд кандидата на пост президента Украины с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса, выявлено по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использование средств избирательного фонда... Руслана Кошулинского", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, имеющими непогашенный налоговый долг.

Напомним: