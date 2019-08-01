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У сторонника экс-кандидата в президенты Кошулинского конфискуют 190 тысяч

Четверг, 1 августа 2019, 15:35

У предпринимателя, который внес вклад в избирательный фонд бывшего кандидата в президенты от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, конфискуют 190 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предупреждению коррупции.

Указывается, Шевченковский районный суд Львова своим постановлением признал предпринимателя виновным с применением штрафа 1190 гривен и конфискации в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 грн.

"Факт совершения административного правонарушения... а именно предоставление добровольного взноса дважды 95000 гривен в избирательный фонд кандидата на пост президента Украины с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса, выявлено по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использование средств избирательного фонда... Руслана Кошулинского", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, имеющими непогашенный налоговый долг.

Напомним:

  • Руслан Кошулинский был в апреле 2019 года кандидатом от ВО "Свобода" на президентских выборах.
  • Согласно данным ЦИК, он набрал 1,6% голосов.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019виборынационалисты
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