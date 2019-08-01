Команда Зеленского солгала на президентских выборах, что у нее нет лобби в США

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на отчет

Команда кандидата Владимира Зеленского в ходе президентских выборов сотрудничала с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, LLC, хотя отрицала эту информацию.

Компания Signal Group Consulting, LLC 17 июля подала отчет о проделанной работе в пользу Владимира Зеленского в Министерство Юстиции США.

Детали: В отчете речь идет об услугах, которые компания предоставляла Зеленскому в ходе второго тура президентских выборов между 3 апреля и 21 мая. Главная цель сотрудничества – "поднять имидж".

Стороны контракта, указанные в отчете – Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский – Слуга Народа, при посредничестве Маркуса Коэна".

"Деятельность включала организацию программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиа интервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственным отношениям", - говорится в отчете.

"Лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече", – сообщает издание.

Кроме того, была встреча в Белом Доме именно в тот день, когда "Команда Зеленского" публично опровергла свои связи с лоббистами.

Согласно документам, за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги Signal Group получила от Маркуса Коэна 69,371,80 долларов.

Что было раньше: 17 апреля в аккаунте "Команды Зеленского" в Facebook опровергли информацию о наличии американского лобби для организации визита Зеленского в США.

"У нас нет контракта с компанией Сигнал Групп", - заявили представители кандидата.