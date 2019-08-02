ГБР вызвало на допрос главу МВД времен Януковича

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Пятница, 2 августа 2019, 01:09

Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-министра внутренних дел Анатолия Могилева.

Об этом сам Анатолий Могилев сообщил в Facebook.

Могиле написал, что 5 августа его ждут в ГБР для дачи показаний по его заявлению об аннексии Крыма. 

"Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - отреагировал на повестку экс-глава МВД.

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Темы: ГБР допрос


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