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ГБР вызвало на допрос министра МВД времен Януковича

Пятница, 2 августа 2019, 00:39

Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-министра внутренних дел Анатолия Могилева.

Об этом сам Анатолий Могилев сообщил в Facebook.

Могилев написал, что 5 августа его ждут в ГБР для дачи показаний по его заявлению об аннексии Крыма. 

"Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - прокоментировал повестку экс-глава МВД.

Темы: ГБРдопрос
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