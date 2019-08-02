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В "Слуге народа" учат регламент и обещают бюджет-2020 осенью

Пятница, 2 августа 2019, 12:10

Избранница в Верховную Раду от "Слуги народа" с 96 округа Ольга Василевская-Смаглюк рассказала об учебе в Трускавце и спрогнозировала принятие госбюджета-2020 осенью.

"Мы сегодня изучаем регламент Верховной Рады. Как Верховная Рада действует, взаимодействует, как она формируется. Какие комитеты создаются, как подавать законопроекты – как законопроект должен выглядеть", – рассказала она корреспонденту телеканала "112 Украина".

"Кроме того, мы еще изучаем Конституцию, кто еще не выучил ее перед этим (сказала со смехом – ред.), возможно, какие-то тонкости решений Конституционного Суда. Очень интересно, на самом деле", – добавила молодая политикесса.

На вопрос, готова ли Василевская-Смаглюк, которая рассматривает возможность работы в бюджетном комитете, работать над следующим бюджетом в новогодние праздники, она ответила: "Кто вам сказал, что бюджет рассматривают зимой? Это у прошлой власти так было!".

"Насколько я понимаю, министр финансов уже подготовил бюджетную декларацию на 2020-2022 годы, которая будет отражать все основные макропоказатели: доходы, расходы, инфляцию, все там будет отражено уже – и на основе этой бюджетной декларации будет легче спроектировать бюджет", – отметила будущая депутат.

"Я так понимаю, что он уже готовится – и мы подадим его осенью. Я думаю, что примем его до октября-ноября", – добавила Василевская-Смаглюк.

Ольга Василевская-Смаглюк ранее работала журналисткой ТСН
Ольга Василевская-Смаглюк ранее работала журналисткой ТСН
ТСН

Она считает, что прибыль от приватизации земли – не перспектива ближайшего года.

"Надо провести аудит земель", – заявила будущая депутат по поводу идеи снять мораторий на продажу земель.

"Например, на моем округе, 96-м, в Мусейках Иванковского района люди проснулись и узнали, что вся их земля приватизирована уже или сдана в долгосрочную аренду. Сейчас наши юристы разбираются – помогают сельчанам разобраться, кто же украл их землю", – сказала она.

"Есть в Полесском районе село, которое уже полностью ограждено шлкабаумом, туда невозможно попасть. Кто эти земли взял себе и что вообще происходит у нас с землей?", – добавила Василевская-Смаглюк

"Я думаю, сначала надо провести полный аудит земель, а уже потом, где-то через год, можно будет снимать мораторий. Относительно приватизации – я думаю, мы заложим доход, как всегда, где-то на уровне 17 миллиардов, но рынок земель туда пока не будет входить", – заявила она.

Темы: Слуга народаВерховная Радабюджет
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