В Украину сунет "какабека" – синоптик
В ближайшие дни в Украину придет циклон из Румынии и принесет с собой дожди, грозы и шквалы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Что-то давненько не случалась у нас синоптическая ситуация под симпатичным, но опасным псевдонимом "какабека". Именно так можно будет обозначить погоду, которая движется к нам с юго-запада, а точнее из Румынии. Там формируется циклон", - написала она.
3 августа в Одесской области и на Прикарпатье прогнозируют дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом.
"Циклон постепенно, в течение ночи на 4 августа и в течение воскресного дня, будет перемещаться с запада на восток. Поэтому днем 3 августа, ночью и днем 4 августа на юге Украины, в центральных областях, на Прикарпатье и на востоке – дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, при грозах шквалы", - отмечает синоптик.
На севере и западе 3-4 августа ожидаются небольшие периодические дожди с прояснениями.
Температура воздуха на выходных составит +20+24 градуса.
На юге в субботу еще будет жарко, +25+30, но в воскресенье на юге и востоке существенно похолодает.
В Киеве 3-4 августа небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит +20+22 градуса.
"Важный нюанс! В воскресенье в Украине ожидается сильный северо-западный ветер! Со вторника в Украине начнет теплеть", - подытожила синоптик.
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