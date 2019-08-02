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В Украину надвигается "какабека" – синоптик

Пятница, 2 августа 2019, 12:17
В Украину надвигается какабека – синоптик

В ближайшие дни в Украину придет циклон из Румынии и принесет с собой дожди, грозы и шквалы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Что-то давненько не случалась у нас синоптическая ситуация под симпатичным, но опасным псевдонимом "какабека". Именно так можно будет обозначить погоду, которая движется к нам с юго-запада, а точнее из Румынии. Там формируется циклон", - написала она.

3 августа в Одесской области и на Прикарпатье прогнозируют дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом. 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

"Циклон постепенно, в течение ночи на 4 августа и в течение воскресного дня, будет перемещаться с запада на восток. Поэтому днем ​​3 августа, ночью и днем ​​4 августа на юге Украины, в центральных областях, на Прикарпатье и на востоке – дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, при грозах шквалы", - отмечает синоптик.

На севере и западе 3-4 августа ожидаются небольшие периодические дожди с прояснениями.

Температура воздуха на выходных составит +20+24 градуса.

На юге в субботу еще будет жарко, +25+30, но в воскресенье на юге и востоке существенно похолодает.

В Киеве 3-4 августа небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит +20+22 градуса. 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

"Важный нюанс! В воскресенье в Украине ожидается сильный северо-западный ветер! Со вторника в Украине начнет теплеть", - подытожила синоптик.

Украинская правда
Темы: погода
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