Россия и США официально подтвердили смерть ракетного договора

Министерство иностранных дел России в пятницу официально подтвердило, что договор с Соединенными Штатами о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте российского ведомства.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны приостановлено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.

В то же время, госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу также написал, что Вашингтон официально выходит из договора.

"2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора истекает сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность", - написал он в Twitter.

США 2 августа официально покидают российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

США заявили, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранения не выгодно Соединенным Штатам.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.

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Напомним:

2 февраля США прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Европейская правда