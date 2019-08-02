Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Утечка химически опасного вещества произошел на Николаевщине

Пятница, 2 августа 2019, 14:52

На станции Колосовка в Веселиновском районе Николаевской области из запорной арматуры 60-ти тонной цистерны произошла утечка химически опасного вещества (вероятно бензола).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение об утечке спасателям поступило в пятницу в 08:45.

По данным ГСЧС, цистерна была отведена за пределы населенного пункта на резервную путь во избежание задержек поездов.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

"Для обеспечения пожарной безопасности к месту привлечено пожарно-спасательное отделение 11 Государственной пожарно-спасательной части и передвижную химико-радиологическую лабораторию аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

Сообщается, что ожидается прибытие аварийной бригады представителя фирмы-владельца.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

Впоследствии в ГСЧС добавили, что группой радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля проведены соответствующие замеры.

По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено.

Украинская правда
Темы: ГСЧСНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ГСЧС
Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области – есть пострадавшие, задело укрытие
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: