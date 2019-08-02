Утечка химически опасного вещества произошел на Николаевщине

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Пятница, 2 августа 2019, 14:52

На станции Колосовка в Веселиновском районе Николаевской области из 60-ти тонной запорной арматуры цистерны произошла утечка химически опасного вещества (вероятно бензола).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение об утечке спасателям поступило в пятницу в 08:45.

По данным ГСЧС, цистерна была отведена за пределы населенного пункта на резервную путь во избежание задержек поездов.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

"Для обеспечения пожарной безопасности к месту привлечено пожарно-спасательное отделение 11 Государственной пожарно-спасательной части и передвижную химико-радиологическую лабораторию аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

Сообщается, что ожидается прибытие аварийной бригады представителя фирмы-владельца.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

Впоследствии в ГСЧС добавили, что группой радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля проведены соответствующие замеры.

По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено.

Украинская правда

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Темы: ГСЧС Николаевская область


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