Утечка химически опасного вещества произошел на Николаевщине
На станции Колосовка в Веселиновском районе Николаевской области из 60-ти тонной запорной арматуры цистерны произошла утечка химически опасного вещества (вероятно бензола).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение об утечке спасателям поступило в пятницу в 08:45.
По данным ГСЧС, цистерна была отведена за пределы населенного пункта на резервную путь во избежание задержек поездов.
"Для обеспечения пожарной безопасности к месту привлечено пожарно-спасательное отделение 11 Государственной пожарно-спасательной части и передвижную химико-радиологическую лабораторию аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ожидается прибытие аварийной бригады представителя фирмы-владельца.
Впоследствии в ГСЧС добавили, что группой радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля проведены соответствующие замеры.
По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено.
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