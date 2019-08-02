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На польской границе снова участились отказы во въезде украинцам

Пятница, 2 августа 2019, 17:24
На польской границе снова участились отказы во въезде украинцам

В первом полугодии этого года количество отказов во въезде в Польшу для граждан Украины выросло на 12%, однако темпы роста числа отказов замедлились по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает аналитический центр "Європа без бар’єрів" со ссылкой на данные Польской пограничной службы.

В первом полугодии 2019 года количество отказов во въезде гражданам Украины на границе с Польшей составило 27 923, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Это свидетельствует о том, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя", - пояснила исполнительный директор организации Ирина Сушко.

Она напомнила, что резкий рост отказов в 2018 году было прогнозируемым, ведь фактически после начала действия безвизового режима с ЕС они переместились с этапа получения визы на этап пересечения границы.

"На самом деле, если мы возьмем данные за 2016 год, до безвиза, добавим отказы в визе к отказам на границе и сравним с аналогичными данными за 2018 год, то увидим, что общее количество отказов даже сократилось", - рассказала эксперт.

Главными причинами отказов во въезде гражданам Украины на польской границе остаются нехватка документов для подтверждения цели визита и условий пребывания и недостаток средств для обеспечения пребывания или возвращения назад. Так же, как и раньше, абсолютное большинство отказов отмечают на наземной границе.

Напомним:

  • Согласно отчету пограничной службы Польши, в первом полугодии 2019 года граждане Украины осуществили почти 5 млн визитов в Польшу, что на 250 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года. В частности, вдвое возросло количество пересечений границы воздушным путем - с 157 тыс. до 312 тыс.

"Европейская правда"

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Темы: ПольшаУкраинаграница
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