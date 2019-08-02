В Литве подготовили новые законы, которые затронут работников из Украины

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Пятница, 2 августа 2019, 18:47

Министерство социального обеспечения и труда Литвы подготовило проекты законов, которые установят порядок идентификации личности строителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За нарушение новых правил Кодекса административных правонарушений и закона о занятости предусмотрены штрафы от 500 до 7000 евро.

Цель закона - снизить масштабы "теневой" экономики. По инициативе, для прозрачной деятельности в сфере строительства необходимо будет покупать карту идентификации личности.

"Цель проектов - сделать так, чтобы у каждого самозанятого физического лица в сфере строительства и у юридического лица, выполняющего строительные работы, были идентификационные карты. Рабочие должны быть внесены в специальную информационную систему", - сказано в документе.

Благодаря наличию карты строителя, госведомствам, осуществляющим контроль, будет проще установить личность работника на стройплощадке и его работодателя. Кроме того, это будет гарантом того, что люди на строительстве будут работать легально (это поможет оперативно выявить нелегалов).

Кроме того, это поможет определить место работы конкретного человека в реальном времени, не будет возможности работать в "тени". Контроль будет осуществляться дистанционно. Карта строителя позволит провести учет рабочего времени, это поможет избежать неточностей в фиксации времени работы и размер зарплаты.

На осуществление этого проекта потребуется 1,5 млн евро, а затем по 200 тыс. евро в год для поддержки информационной системы. Средства будут выделять из госбюджета. За систему отвечать будет Государственная инспекция по труду.

В сопроводительных документах указано, что в строительном секторе Литвы фиксируют больше всего "тени". В этом секторе работают около 95 тыс. человек, из них 25 тыс. - по бизнес-удостоверениям, а еще 14 тыс. - по справке об индивидуальной деятельности.

В документе сказано, что испекторам сложно выяснять, на какую компанию работают обнаруженные на строительстве нелегальные работники (многие из которых приезжают из Украины), а генподрядчики обычно не могут объяснить, когда и работники каких компаний приходили на конкретный объект и работали там.

Штраф физическим лицам составит от 500 до 1100 евро, а за повторное нарушение - от 1100 до 2250 евро. Юридическим лицам будет назначаться штраф от 1100 до 2250 евро, а за повторное - от 4000 до 6000 евро.

Штраф за нарушение порядка, установленного в законе о занятости, в случае с юридическими лицами (работодателями) составит 800-1200 евро за каждого работника.

За повторное нарушение - от 5000 до 7000 евро. Подрядчик или строитель (заказчик) за нарушение порядка будет получать штраф в размере 2000-5000 евро, за повторное нарушение - 5000-7000 евро. Нововведения планируют ввести в 2020-2021 годах.

Европейская правда

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Темы: Литва украинцы


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