США ввели второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипаля

Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления бывшего шпиона в Великобритании, заявил Белый дом в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"После первого раунда санкций в ответ на попытку убийства Россией частного лица в Великобритании Россия не предоставила заверений, необходимых по законодательству США", - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

"Итак, мы вводим второй раунд санкций. Это еще один случай, когда мы ведем себя жестче с Россией, чем предыдущие администрации", - добавил он.

2 августа СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в деле отравления Сергея Скрипаля с помощью химического оружия.

Позже Белый дом подтвердил, что президент Трамп подписал исполнительное распоряжение, согласно которому правительство США запрещает международным финансовым учреждениям, таким как Всемирный банк, предоставлять кредиты правительствам, которые подпадают под санкции США за использование химического или ядерного оружия.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипаля вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры ввели запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Второй пакет санкций, говорили в то же время в Госдепартаменте, будет "драконовским".

Закон требовал, что президент должен ввести второй раунд санкций, если окажется невозможным установить, что соответствующее государство прекратило использование химического оружия. Американские спецслужбы не нашли такого подтверждения.

Государственный департамент и министерство финансов США подготовили пакет санкций в конце марта.

Согласно закону, во втором пакете предусмотрены шесть вариантов санкций: снижение уровня дипотношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создания препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.

Тем временем доллар и евро 2 августа заметно ускорили рост по отношению к рублю.

Европейская правда