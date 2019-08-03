Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель Всемирного банка Георгиева номинирована на пост главы МВФ

Суббота, 3 августа 2019, 02:52

Главный исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) Кристалина Георгиева официально номинирована странами ЕС единым кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает министерство экономики и финансов Франции, пишет DW.

У нее есть все необходимые навыки для успешного руководства финансовой организацией, подчеркнул глава министерства Брюно Ле Мэр.

Кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства. Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум уже поздравил Георгиеву с победой.

В начале июля участники внеочередного саммита ЕС предложили выдвинуть главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пост председателя Европейского Центробанка .

После этого 63-летняя Лагард объявила, что приостанавливает работу на посту главы МВФ на период номинации. 

В настоящее время к моменту номинирования глава МВФ не может быть старше 65 лет. Выдвижение Георгиевой, которой в середине августа исполнится 66 лет, стало исключением.

Кристалина Георгиева является главным исполнительным директором ВБ с января 2017 года. До этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее - еврокомиссара по бюджету.

В 2016 году правительство Болгарии предложило кандидатуру Георгиевой на пост главы Организации Объединенных Наций.

Темы: МВФФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
МВФ
Экономические новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ
МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины
Украина получила второй транш от МВФ на 890 миллионов долларов
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: