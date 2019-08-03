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Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, чтобы оттуда ехали лечиться

Суббота, 3 августа 2019, 12:48
Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, чтобы оттуда ехали лечиться
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, сообщает Укринформ.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться к Министерству иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", - сказал Зеленский.

 

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса президента Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.

Темы: Зеленскиймедицинатуризм
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