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Президент не видел родителей 2,5 месяца

Суббота, 3 августа 2019, 16:02
Президент не видел родителей 2,5 месяца

Источник: комментарий Зеленского "Украинской правде" в Трускавце

Президент Владимир Зеленский не видел своих родителей со дня инаугурации, однако мама каждый день ему звонит.

Прямая речь: "Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го.

Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись".

История вопроса:

  • Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая.

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: Зеленский
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