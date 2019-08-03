Президент не видел родителей 2,5 месяца

853 просмотра
Суббота, 3 августа 2019, 16:02

Источник: комментарий Зеленского "Украинской правде" в Трускавце

Президент Владимир Зеленский не видел своих родителей со дня инаугурации, однако мама каждый день ему звонит.

Прямая речь: "Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го.

Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись".

История вопроса:

  • Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая.

Эльдар Сарахман, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский настаивает, что не пользовался американскими лоббистами 3 августа 2019, 14:46
Зеленский об отставке Богдана: В любое время, когда общество хочет 3 августа 2019, 14:00
Президент встречается со "слугами народа" 3 августа 2019, 13:02
Все новости
Главные новости
Разумков заявил, что его выдвинут на спикера Рады
Пересчет голосов в Бродах подтвердил победу кандидата от "ЕС"
ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе
Зеленский и Богдан написали Иванчуку в комментариях, что ждут 175 млн на дороги
Все новости
здоровье

Как пахнуть, а не вонять

Фото

11 невероятных идей интерьера

соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

Поиск по сайту
Архив
Весь архів