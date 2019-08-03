Президент не видел родителей 2,5 месяца
Суббота, 3 августа 2019, 16:02
Источник: комментарий Зеленского "Украинской правде" в Трускавце
Президент Владимир Зеленский не видел своих родителей со дня инаугурации, однако мама каждый день ему звонит.
Прямая речь: "Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го.
Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись".
История вопроса:
- Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая.
Эльдар Сарахман, УП