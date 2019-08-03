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"Слуга народа" определилась с руководством фракции в Раде - источники

Суббота, 3 августа 2019, 18:54
Слуга народа определилась с руководством фракции в Раде - источники

Источник: Собеседники УП среди будущих депутатов от "Слуги народа"

Главным кандидатом на руководство фракцией "Слуга народа" в Верховной Раде является Давид Арахамия.

Детали: По информации собеседников УП, кандидатура Арахамии "былапредложена, раздавались аплодисменты, каких-либо возражений не было".

Также источники "Украинской правды" отмечают, что фракция "СН" в новом парламенте будет разделена на 15 групп, которые будут возглавлять 15 заместителей председателя фракции.

Четкого принципа разделения фракции на группы пока нет, сообщают собеседники в "СН".

"До сентября есть время сформировать группы", - отметил один из источников УП.

В партии "Слуга народа" также определились с кандидатурами руководителей парламентских комитетов, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение партии.

В частности, на главу комитета по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.

Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "более расширенном формате", и свободы слова.

Украинская правда

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Темы: Слуга народавиборыВерховная Рада
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