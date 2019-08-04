В Техасе в супермаркете расстреляли более дюжины людей
Воскресенье, 4 августа 2019, 00:45
Более 12 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.
Об этом со ссылкой на местные медиа сообщает New York Post.
По сообщениям очевидцев, двое людей, вероятно вооруженные автоматами АК-47, открыли огонь по людям в супермаркете Walmart.
CNN сообщает, что в результате кровавой расправы было убито 22 человека еще 18 получили ранения.
В полиции заявили, что в настоящее время стрельба прекратилась, но территория торгового центра все еще небезопасна.
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