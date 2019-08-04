В Техасе в супермаркете расстреляли более дюжины людей

Более 12 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.

Об этом со ссылкой на местные медиа сообщает New York Post.

По сообщениям очевидцев, двое людей, вероятно вооруженные автоматами АК-47, открыли огонь по людям в супермаркете Walmart.

CNN сообщает, что в результате кровавой расправы было убито 22 человека еще 18 получили ранения.

В полиции заявили, что в настоящее время стрельба прекратилась, но территория торгового центра все еще небезопасна.