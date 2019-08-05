За подкуп избирателей на округе Гончаренко женщине грозит тюрьма

Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области, ЦИК.

Жительнице Подольска Одесской области грозит наказание за подкуп избирателей.

Котовская местная прокуратура (Котовск – прежнее название Подольска) направила в суд обвинительный акт в отношении нее.

Детали. По данным следствия, в июле, во время предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов гражданка предлагала жителям микрорайона Подольска продать свой голос.

"За 1000 грн подольчане должны были проголосовать за одного из кандидатов в округе. В целом женщина "прикупила" 16 голосов", – информирует прокуратура.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым выплатили деньги.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Подольского отдела полиции (ч. 4 ст. 160 УК Украины).

За подкуп избирателей закон предусматривает наказание от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

От "Украинской правды": город Подольск – это 137 округ. На выборах в Верховную Раду 21 июля там победил самовыдвиженец Алексей Гончаренко (29,55%), который на пять процентов опередил кандидата от "Слуги народа" Александра Муконина (24,45%).

По словам Алексея Гончаренко, подкупом занимался его конкурент по округу Леонид Климов (самовыдвиженец).

"Я благодарен полиции и прокуратуре, что они выявили эти нарушения", – отметил нардеп.

Ранее Гончаренко писал, что победил на округе, где 17 лет побеждал Климов – "владелец Черноморца, Имэксбанка и еще много чего".