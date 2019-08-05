В США госпитализированы 14 "вейперов" с проблемами дыхания
В США из-за проблем с дыханием госпитализированы 14 человек – врачи указали на курение электронных сигарет.
Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на CNN.
В больнице оказались 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине. Сообщается, что некоторых из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Врачи предположили, что проблемы с дыханием вызваны курением электронных сигарет, отметив, что рост популярности вейпов совпадает с ростом количества респираторных заболеваний.
Кроме того, в Департаменте здравоохранения напомнили об исследованиях, свидетельствующих о вреде жидкостей для вейпов. В них якобы содержатся вещества, вызывающие заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.
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Напомним:
- 20 июня 17-летнего американца доставили в больницу после того, как вейп взорвался у него во рту.
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