На Киевщине госчиновника поймали на взятке в 100 тысяч
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Вторник, 6 августа 2019, 11:01
Источник: прокуратура Киевской области
Одному из руководителей ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие" сообщили о подозрении в получении 100 тысяч гривен взятки.
Детали: Госчиновник получил указанные средства от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.
Служащему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 368 УК.
Сейчас решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.
Украинская правда
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