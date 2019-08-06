На Киевщине госчиновника поймали на взятке в 100 тысяч

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Вторник, 6 августа 2019, 11:01

Источник: прокуратура Киевской области

Одному из руководителей ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие" сообщили о подозрении в получении 100 тысяч гривен взятки.

Детали: Госчиновник получил указанные средства от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.

 

Служащему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 368 УК.

Сейчас решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: Киевская область взятка


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