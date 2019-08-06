За посещение оккупированного Крыма наказали африканское судно

Источник: прокуратура Автономной Республики Крым

На африканское судно ALIANCA, которое незаконно посетило оккупированный Россией Крым, наложили штраф и исключили его из реестра судоходства.

Детали: Прокуратура АРК выяснила, что два судна ALIANCA и RANI незаконного заходили на оккупированную территорию полуострова Крым.

По инициативе правоохранительного органа украинский МИД "провел работу" с Морской администрацией Республики Того, в результате чего судно ALIANCA было исключительно из Реестра судоходства, что лишает его права плавания под флагом Того, и наложен штраф в размере 15 тыс. долларов.

Что касается судна RANI, в связи с изменением судовладельца, новый владелец судна предупрежден об исключении последнего из Реестра судоходства в случае повторного захода в закрытые порта Крыма.