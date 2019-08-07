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Microsoft объявила об атаках российских хакеров через принтеры

Среда, 7 августа 2019, 03:28

Корпорация Microsoft объявила об атаках российских хакеров - по словам ее IT-экспертов, злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны.

Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе, передает DW, ссылаясь на агентство dpa.

Обнаруженные экспертами взломы корпоративных сетей смогли быть осуществлены, потому что устройства использовали для работы не измененные стандартные пароли, а на одном не было установлено последнее обновление, предупреждает Microsoft.

Специалисты Microsoft полагают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия - Fancy Bear, APT28 и Sofacy). Ранее ее связывали с Главным управлением (ГУ) Генштаба вооруженных сил России.

В США утверждают, что она стояла за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентской избирательной кампании 2016 года.

Темы: хакерыРосcияСША
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