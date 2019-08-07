Бизнесмену, который способствовал аннексии Крыма, сообщили о подозрении

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Среда, 7 августа 2019, 11:17

Правоохранительные органы Автономной республики Крым сообщили о подозрении бизнесмену Сейтумеру Ниметуллаеву, который причастен к финансированию "самообороны Крыма".

Об этом 7 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

В ведомстве официально не называют имени подозреваемого, однако источники в правоохранительных органах подтвердили УП, что речь идет о бизнесмене Сейтумере Ниметуллаеве.

Сейтумер Ниметуллаев
Сейтумер Ниметуллаев

Отмечается, что в уголовном производстве было получено достаточно доказательств для сообщения гражданину Украины Н. о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Следствие установило причастность гражданина Н. к финансированию, в феврале-марте 2014 года, непредвиденного законами Украины вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

 

"Указанный гражданин предоставлял помещение гостиницы и кафе, расположенных в поселке Чонгар, Генического района Херсонской обл., в пользование так называемым "самооброновцям" и спец. службам РФ, для организации их штаба и места жительства", - говорится в сообщении.

До аннексии Крыма Ниметуллаев возглавлял Геническую райгосадминистрацию. В мае 2014-го он вместе с другими крымскими татарами-коллаборационистами встречался с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

После аннексии полуострова Ниметуллаев перебрался в Крым, а имущество на Херсонщине доверил жене. Своими доходами бизнесмен руководит из оккупированного Крыма.

Осенью 2014-го украинская прокуратура открыла против него дело и объявила в розыск из-за служебной халатности. Ниметуллаев на должности председателя РГА без аукциона передал более 1000 гектаров сельхозугодья в пользование предприятию, которым руководила его жена. Был нанесен ущерб на семь миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: Крым аннексия прокуратура


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