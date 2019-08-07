Дожди, шквалы и град: местами погода готовит неприятные сюрпризы

Источник: "Интерфакс-Украина"

В ближайшие сутки, 8 августа, территория Украины останется в теплой воздушной массе, в ряде областей ожидаются дожди с грозами, град и усиление ветра, сообщает Укргидрометцентр.

Детали:

В четверг, в западных, днем также в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в Карпатах и восточных областях 10-15°; днем 26-31°, в западной части страны местами 23-25°.

В Киеве ночью - без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 39,2 градусов тепла в 2010 году, самая низкая - ночью на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1887 году.

В пятницу, 9 августа, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, днем и на севере страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-29°, на юге и в Закарпатье 26-32°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

7 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в районе Одессы 18°, в Днепре в пределах Киева 22°.