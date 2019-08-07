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Чиновник Минэнергоугля погорел на взятке – ГПУ

Среда, 7 августа 2019, 15:19

Источник: Генеральная прокуратура

Правоохранители разоблачили в получении взятки руководителя департамента Министерства энергетики и угольной промышленности.

Детали: По данным ГПУ, исполняющий обязанности директора юридического департамента министерства требовал и получил от работника этого же ведомства неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США за непринятие мер и не уведомление Национального агентства по предотвращению коррупции о возможных нарушениях при внесении сведений в электронную декларацию.

 

Отмечается, что 7 августа чиновника задержали "с поличным" и изъяли вещественные доказательства. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Для справки: В случае доказательства вины чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

Украинская правда
Темы: Минтопэнерго
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