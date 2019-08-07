Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Кыргызстана

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Среда, 7 августа 2019, 18:47

Источник: "Радио Свобода"

Специальные силы Кыргызстана штурмуют резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш.

Детали: На момент начала облавы Атамбаев пожимал руки сторонникам во внутреннем дворе. После этого его забрали с места событий охранники.

У резиденции слышны выстрелы, по меньшей мере один человек ранен в ногу. Еще по меньшей мере два человека пострадали во время схваток. Один из них представился Нурбеком Касимековым, публичным защитником Атамбаева. Он заявил, что его избили силовики.

Пока неизвестно дело, из-за которого правоохранители проводят операцию.

Предыстория: Раньше Атамбаев трижды не являлся на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном увольнении "вора в законе" Азиза Батукаева в 2013 году. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.

Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 до 2017 года.

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Темы: мир чрезвычайное происшествие


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