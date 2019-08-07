Эрдоган: пришло время для ЗСТ между Украиной и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Об этом он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, которые продолжались более двух часов, сообщает "Европейская правда".

"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которой продолжаются уже много лет", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 млрд долларов.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что эту цифру реально увеличить до 10 млрд долларов.

Он также выразил надежду на ускорение всех процедур согласования спорных моментов, необходимых для заключения ЗСТ.

Напомним,