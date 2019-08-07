Эрдоган: пришло время для ЗСТ между Украиной и Турцией

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Среда, 7 августа 2019, 21:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Об этом он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, которые продолжались более двух часов, сообщает "Европейская правда".

"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которой продолжаются уже много лет", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 млрд долларов.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что эту цифру реально увеличить до 10 млрд долларов.

Он также выразил надежду на ускорение всех процедур согласования спорных моментов, необходимых для заключения ЗСТ.

Напомним,

  • 2012 года задача создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.
  • Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.

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Темы: Зеленский Турция ЗСТ


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