Фильм компании, принадлежавшей Зеленскому, претендует на госфинансирование

0 просмотров
Четверг, 8 августа 2019, 12:56

Источник: "Громадське"

Документальный фильм о футбольных фанатах производства компании "Киноквартал" допустили к участию в конкурсном отборе на получение государственного финансирования.

Всего на конкурс допустили 233 кинопроекта в направлении неигровых и анимационных фильмов.

Лента "Фанаты" является своеобразным исследованием футбольного фанатского движения на примере группировки ультрас "Динамо", указано в описании проекта.

Детали: Общий бюджет фильма составляет 3,315 млн грн, которые авторы планируют полностью покрыть за счет государственной поддержки.

Премьера запланирована на октябрь 2020 года.

Продюсером фильма является Андрей Яковлев, режиссером и автором сценария – Александр Брагин.

Предыстория:

  • До апреля 2019 года собственником компании "Киноквартал" был нынешний президент Владимир Зеленский.
  • Сейчас кинокомпания принадлежит первому помощнику президента Владимира Зеленского Сергею Шефиру.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В деле "Роттердам+" сообщили о подозрении экс-главе НКРЭКУ и еще 5 лицам
Зеленский решил вернуть казино
В этом году мы проведем земельную реформу – президент
Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: несколько десятков пострадавших, есть погибший
Все новости
путешествия

Защитите долину Боржава в Закарпатье

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Жизнь

Все, что нужно знать про челенджи и их опасность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів