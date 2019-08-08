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Фильм компании, принадлежавшей Зеленскому, претендует на госфинансирование

Четверг, 8 августа 2019, 12:56

Источник: "Громадське"

Документальный фильм о футбольных фанатах производства компании "Киноквартал" допустили к участию в конкурсном отборе на получение государственного финансирования.

Всего на конкурс допустили 233 кинопроекта в направлении неигровых и анимационных фильмов.

Лента "Фанаты" является своеобразным исследованием футбольного фанатского движения на примере группировки ультрас "Динамо", указано в описании проекта.

Детали: Общий бюджет фильма составляет 3,315 млн грн, которые авторы планируют полностью покрыть за счет государственной поддержки.

Премьера запланирована на октябрь 2020 года.

Продюсером фильма является Андрей Яковлев, режиссером и автором сценария – Александр Брагин.

Предыстория:

  • До апреля 2019 года собственником компании "Киноквартал" был нынешний президент Владимир Зеленский.
  • Сейчас кинокомпания принадлежит первому помощнику президента Владимира Зеленского Сергею Шефиру.

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