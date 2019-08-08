Фильм компании, принадлежавшей Зеленскому, претендует на госфинансирование
Четверг, 8 августа 2019, 12:56
Источник: "Громадське"
Документальный фильм о футбольных фанатах производства компании "Киноквартал" допустили к участию в конкурсном отборе на получение государственного финансирования.
Всего на конкурс допустили 233 кинопроекта в направлении неигровых и анимационных фильмов.
Лента "Фанаты" является своеобразным исследованием футбольного фанатского движения на примере группировки ультрас "Динамо", указано в описании проекта.
Детали: Общий бюджет фильма составляет 3,315 млн грн, которые авторы планируют полностью покрыть за счет государственной поддержки.
Премьера запланирована на октябрь 2020 года.
Продюсером фильма является Андрей Яковлев, режиссером и автором сценария – Александр Брагин.
Предыстория:
- До апреля 2019 года собственником компании "Киноквартал" был нынешний президент Владимир Зеленский.
- Сейчас кинокомпания принадлежит первому помощнику президента Владимира Зеленского Сергею Шефиру.