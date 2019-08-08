В РФ показали первый полет ударного беспилотника "Охотник"
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Четверг, 8 августа 2019, 13:10
Министерство обороны России опубликовало запись первого полета российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Соответствующее видео опубликовано в Facebook.
"Испытания нового боевого комплекса проходят на одном из аэродромы Минобороны России", - сказано в сообщении.
Другие подробности не сообщаются.
По данным российских СМИ, о проекте "Охотник" Минобороны РФ впервые рассказало в 2014 году.
Предполагается, что БПЛА "Охотник" будет действовать совместно с новейшим истребителем Су-57.
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