В РФ показали первый полет ударного беспилотника "Охотник"

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Четверг, 8 августа 2019, 13:10

Министерство обороны России опубликовало запись первого полета российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

"Испытания нового боевого комплекса проходят на одном из аэродромы Минобороны России", - сказано в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

По данным российских СМИ, о проекте "Охотник" Минобороны РФ впервые рассказало в 2014 году.

Предполагается, что БПЛА "Охотник" будет действовать совместно с новейшим истребителем Су-57.

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Темы: Росcия Минобороны авиа беспилотник


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